Achtelfinale der Champions League winkt: Legen die Rekord-Bayern gegen Gala nach?

Weißes Ballett im Abschlusstraining: Behält der FC Bayern München auch am heutigen Mittwochabend gegen Galatasaray eine weiße Weste? © Matthias Balk/dpa

Der Übungsleiter des Rekordmeisters schob sich lächelnd einen frischen Kaugummi zwischen die Zähne, dann bat er sein "weißes Ballett" zum Tanz.

Die Stimmung war prächtig beim Abschlusstraining der ganz in weiß gekleideten Bayern für die Partie in der Königsklasse gegen Galatasaray. Die für das Kräftemessen in der Allianz Arena von Tuchel fest eingeplanten Führungsspieler Manuel Neuer (37) und Kimmich scherzten und lachten mit dem Team.



Die gute Laune hat auch gute Gründe: Wenn alles so läuft wie seit sechs Jahren, kann Tuchel seinen Kritikern nach der Machtdemonstration im Klassiker am späten Mittwoch noch einen Erfolg vorweisen. Denn seit sechs Jahren oder nun 37 Spielen in Serie sind die Bayern in der Gruppenphase der extrem prestigeträchtigen Champions League unbesiegt.

Und sollte sich an diesem Rekord auch gegen den türkischen Rekordmeister nichts ändern, stehen die Münchner bereits nach nur vier von sechs zu spielenden Spieltagen vorzeitig in der K.o.-Runde - zum 16. Mal nacheinander!