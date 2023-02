FC Bayern trifft heute auf PSG! Nagelsmann vor CL-Kracher: "Ich bin sicher, dass ..."

Der Münchner Sportvorstand setzte im schwarzen Anzug vielmehr selbst ein Pokerface auf, als er am Münchner Flughafen das Wort ergriffen hatte. "Ich weiß, was das für Spieler und Topstars sind, aber ich konzentriere mich auf unsere Mannschaft", sagte Salihamidzic. Er erwartet Großes: "Das sind Highlights im Leben eines jeden Fußballers."

Er gab sich aber trotzdem zuversichtlich für den ersten Teil des Achtelfinals der Champions League am heutigen Dienstag (21 Uhr, Amazon Prime Video) in der französischen Hauptstadt: "Ich bin sehr sicher, dass wir ein Topspiel machen werden."

"Wenn beide spielen können, sind sie auch so fit, dass sie jeder Mannschaft der Welt wehtun können", sagte Nagelsmann am Montagabend.

Kylian Mbappé (24), Lionel Messi (35) und Neymar (31, v.l.n.r.): Können alle drei Stars für Paris Saint-Germain im Hinspiel auf dem Platz stehen? © Shuji Kajiyama/AP/dpa

"Ganz Europa ist heiß auf das Spiel", sagte Leon Goretzka (28) vor dem Spiel. Ein angeschlagener Messi, ein geheilter Mbappé, ein formschwacher Neymar? Geschenkt. PSG braucht seine Superstars - und zwar genau jetzt! "Für Paris zählt eh nur die Champions League", meinte der Mittelfeldspieler. Die Besitzer aus Katar wollen unbedingt den Pokal.

Nagelsmann schwirren andere Fragen im Kopf herum. Was verspricht ein gutes Ergebnis fürs Rückspiel? Dreierkette oder Viererkette? Mehr Kompaktheit oder total mutig aufstellen mit der vollen Offensiv-Kapelle? Beim letzten Training in München schaute der 35-Jährige sehr genau hin.

Man werde mutig auftreten, sagte Nagelsmann, der nach dem ungefährdeten 3:0 gegen den VfL Bochum miese Laune hatte. "Dass er Emotionen zeigt, dass er auch mal sauer ist - das wollen wir eigentlich", sagte Salihamidzic. "Diese Emotionen verlangt er auch von den Spielern auf dem Platz."

Große Trainer und große Spieler bewähren sich in großen Spielen. Weltmeister Messi kann das. Und auch schon Youngster Jamal Musiala (19)?

Der entsprechende Generationen-Vergleich ist ein Reiz des Giganten-Treffens. Messi sei der "Weltmeister, der Spieler, der die Welt des Fußballs 15, 20 Jahre lang geprägt hat. Der beste Spieler der Welt", würdigte Salihamidzic den Argentinier.

Im Bochum-Style wird es sicher nichts werden in Paris. Das Erklingen der Champions-League-Hymne soll für ein ganz anderes Energielevel auf dem Platz sorgen. "Ich hoffe mal, dass der Reiz des Wettbewerbs, der Reiz des Duells die Frische in den Kopf bringt", sagte Nagelsmann. Keine Sorge, beruhigte Kingsley Coman. "Es wird ein super Spiel", sagte Bayerns "King", der im Finale 2020 in Lissabon per Kopf das Siegtor im Finale gegen seinen Ex-Verein erzielt hatte.