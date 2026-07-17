Teamkollegen wissen bereits Bescheid: Bayern-Star Olise hat über Zukunft entschieden

München - Die Würfel sind gefallen – zumindest, wenn man einem Bericht der französischen Sportzeitung " L’Équipe " Glauben schenken darf. Demnach hat sich Michael Olise (24) dazu entschieden, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu machen.

Michael Olise (24) will einem Bericht zufolge zu Real Madrid wechseln. © Jan Woitas/dpa

Dem Bericht zufolge hat der Angreifer seinem näheren Umfeld und einigen Teamkollegen aus der französischen Nationalmannschaft bereits erzählt, dass er den FC Bayern verlassen und zu Real Madrid wechseln will.

Nach zwei Jahren in München sei es für ihn an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen. Real Madrid sei für ihn "der größte Klub der Welt", wie "L’Équipe" weiter berichtet.

Mit Kylian Mbappé (27) und Aurélien Tchouaméni (26) soll er während der WM über die Atmosphäre in der Mannschaft und die Bedingungen in Madrid gesprochen haben.

Bayern-Teamkollege Dayot Upamecano (27) hat dem Bericht zufolge versucht, Olise von einer weiteren Saison beim FC Bayern zu überzeugen. Allerdings stehe die Entscheidung für den 24-Jährigen fest. Auch wenn ihm durchaus bewusst sei, dass der Transfer nicht leicht über die Bühne gehen wird.

Real Madrid wisse ebenfalls bereits Bescheid und würde nach der Weltmeisterschaft erste Schritte einleiten. Der FC Bayern zeigt bei seinem Starspieler bisher keinerlei Verhandlungsbereitschaft.