Schnappt sich FC Bayern "nächsten Haaland"? Dänen-Granate im Visier!

München - Ist Rasmus Höjlund (20) ein Stürmer für den FC Bayern München ? Der Youngster hat die Länderspielpause optimal genutzt und Werbung in eigener Sache betrieben - und das offenbar auch einmal mehr beim Rekordmeister!

Bislang bringt es Höjlund für Bergamo wettbewerbsübergreifend auf 25 Spiele, in denen er acht Tore und zwei Assists verbuchen konnte. Für Graz war er in 21 Einsätzen zwölfmal als Torschütze und viermal als Vorbereiter erfolgreich.

Der Shootingstar verfügt abgesehen von einer starken Physis und einem brutal schnellen Antritt für sein junges Alter über eine überaus beachtliche Spielintelligenz, um mit dieser auf einem hohen Level überzeugen zu können. Er weiß genau, wo er am sowie im Sechzehner zu stehen hat und konnte seinen Tierriecher unter anderem in der höchsten italienischen Liga siebenfach unter Beweis stellen.

Höjlund, der erst im vergangenen August von Sturm Graz für eine Ablöse in Höhe von 17,2 Millionen Euro zu Atalanta Bergamo in die Serie A gewechselt war und bei den Italienern mit einem Vertrag bis zum Sommer 2027 ausgestattet wurde, beeindruckt nicht nur mit seinem Gardemaß von 1,91 Metern.

Drei Treffer beim 3:1-Erfolg gegen Finnland sowie zwei bei der 2:3-Niederlage gegen Kasachstan: Die persönliche Bilanz des dänischen Nationalspielers kann sich nach den beiden Partien am Donnerstag und Sonntag im Rahmen der Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 definitiv sehen lassen.

Rasmus Höjlund (20, r.) spielt derzeit für Atalanta Bergamo. © Marco BERTORELLO/AFP

In seiner Heimat wird Höjlund mit Lob überschüttet, auch international weckt der Däne offenbar bereits Begehrlichkeiten. Das vermeldet unter anderem die italienische Fußballseite "Tuttomercatoweb", die gar von einem Kontakt zwischen den Verantwortlichen des Rekordmeisters und der Spielerseite berichtet.

Die Leistungen im Dress der Nationalmannschaft dürften das Bayern-Interesse am Offensivakteur, der von vielen schon als "nächster Erling Haaland" (22) gesehen wird, nur zusätzlich verstärkt haben.

Ein Detail lässt dabei durchaus aufhorchen: So soll der junge Nationalspieler vor einem Beraterwechsel stehen und bald von Abdilgafar Ramadani betreut werden. Dieser vertritt unter anderem Leroy Sané (27) und hat bei dessen Wechsel von Manchester City an die Isar eine entscheidende Rolle gespielt.

Sollten die Münchner wirklich Interesse an Höjlund haben, müssten Hasan Salihamidzic (46) und Co. wahrscheinlich zeitnah beim Werben um dessen Dienste erst machen. Das spanische Portal "Sport" hat unter anderem Real Madrid mit dem Linksfuß in Verbindung gebracht, auch der FC Arsenal und Juventus Turin haben ihn laut "Calciomercato" schon auf dem Wunschzettel.



Der Marktwert des beim FC Kopenhagen ausgebildeten Ausnahmetalents soll derzeit bereits stolze 35 Millionen Euro betragen. Ein Schnäppchen wäre Höjlund somit zwar nicht, aber womöglich eine lohnende Investition in die Zukunft.