FC Bayern und der Upamecano-Poker: Sportdirektor Freund widerspricht Berichten

München - Der Vertrags-Poker des FC Bayern mit Dayot Upamecano (27) zieht sich. Laut Sportdirektor Christoph Freund (48) ist ein Ende in Sicht. Trainer Vincent Kompany (39) erklärt, worauf es für ihn aktuell ankommt.

FCB-Sportdirektor Christoph Freund (48) gibt sich weiter zuversichtlich, dass die angestrebte Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano gelingt. © Sven Hoppe/dpa

"Wir sind da positiv. Es ist nicht wichtig, ob einen Tag früher oder später. Für uns ist wichtig, dass es passiert", sagte Freund. "Wie schnell es dann gehen wird, dass eine endgültige Entscheidung fällt, kann ich jetzt nicht sagen, aber es wird sich nicht mehr endlos ziehen."

Eine Entscheidung noch in diesem Jahr zeichnet sich aber nicht ab.

Seit Langem verhandelt der deutsche Fußball-Rekordmeister mit dem von anderen Topclubs umworbenen Upamecano über eine Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags. Zuletzt war spekuliert worden, dass die Seite des 27-jährigen Franzosen ihre Forderungen beim FC Bayern hinterlegt habe und der Club nun entscheiden müsse, ob er diese erfüllt.

"Es wird extrem viel geschrieben", sagte Freund. "Einmal hat er schon fast unterschrieben, dann ist er wieder weg. Es ist turbulent, was alles berichtet wird, aber es ist gar nicht so. Es sind wirklich gute Gespräche, es ist auch nicht kompliziert."