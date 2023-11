FC Bayern und Sven Ulreich: Vor Weihnachten soll die Tinte bereits trocken sein!

Abgesehen von einem sehr kurzen Abstecher zum HSV vom 3. Oktober 2020 bis zum 1. Juli 2021 steht Ulreich bereits seit dem Sommer 2015 in München unter Vertrag. Insgesamt 98 Einsätze im Dress der Bayern stehen zu Buche, 32 davon ohne Gegentor.

Der neue Kontrakt kann durchaus auch als Lohn für die in der Regel ansprechenden Leistungen Ulreichs als Vertreter des erst unlängst zwischen die Pfosten zurückgekehrten Manuel Neuer (37) gesehen werden. Wie es im Anschluss an den verlängerten Vertrag weitergehen wird, steht allerdings noch in den Sternen. Geplant wird von Saison zu Saison.