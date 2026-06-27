FC Bayern verkauft schwedisches Sturmtalent: Fünfjahresvertrag in England

München - Der FC Bayern gibt Nachwuchsstürmer Jonah Kusi-Asare (18) dauerhaft an den FC Fulham ab.

Der schwedische U21-Nationalspieler Jonah Kusi-Asare (18) wechselt von den Bayern zum FC Fulham. © Sven Hoppe/dpa

Wie der englische Fußball-Erstligist mitteilte, erhält der schwedische U21-Nationalspieler einen Fünfjahresvertrag mit Option des Vereins auf eine weitere Saison.

Die Ablöse soll angeblich bei rund sechs Millionen Euro liegen.

Kusi-Asare war Anfang des Jahres 2024 von AIK Solna an den Campus des FC Bayern gekommen.

In der vergangenen Saison war der 18-Jährige, der zweimal für die Münchner Profis auflief, bereits an den FC Fulham verliehen gewesen.

"Jonah Kusi-Asare kam mit 16 Jahren zum FC Bayern und ist ein weiteres Beispiel, wie wir internationale Talente auf höchstem Niveau weiterentwickeln", wird der Münchner Sportvorstand Max Eberl (52) auf der Website der Bayern zitiert.