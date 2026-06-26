FC Bayern verlängert offenbar mit Konrad Laimer: Künftiges Gehalt enthüllt

München - Der österreichische Fußball-Nationalspieler Konrad Laimer (29) verlängert nach einem längeren Vertragspoker nun doch beim FC Bayern München .

Seit Sommer 2023 spielt Konrad Laimer (29) beim FC Bayern München. © Tom Weller/dpa

Wie Sky berichtet, haben sich der 29 Jahre alte WM-Teilnehmer und der deutsche Double-Gewinner auf einen neuen Zweijahresvertrag bis 30. Juni 2029 geeinigt.

Die Unterschrift und Verkündung sollen zeitnah erfolgen. Sein ursprünglicher Kontrakt läuft noch bis Sommer 2027.

Dem Bericht zufolge erhält Laimer künftig ein Jahresgehalt von über zehn Millionen Euro brutto inklusive Boni.

Der besonders für seine Vielseitigkeit geschätzte Österreicher, der 2023 von Bundesligakontrahent RB Leipzig gewechselt war, hat sich als Außenverteidiger zum wichtigen Stammspieler entwickelt.

In der abgelaufenen Saison bestritt Laimer 47 Pflichtspiele für die Bayern. Dabei erzielte er drei Tore und bereitete neun Treffer vor.