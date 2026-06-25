Brown-Deal wohl perfekt: FC Bayern zahlt Mega-Ablöse an Eintracht Frankfurt

München/Frankfurt - Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Nathaniel Brown (23) von Eintracht Frankfurt zum FC Bayern ist laut einem Medienbericht perfekt.

Nathaniel Brown (23) spielt künftig offenbar für den FC Bayern München. © Christian Charisius/dpa

Wie der Pay-TV-Sender Sky meldete, erhält der 23 Jahre alte Linksverteidiger in München einen Vertrag über fünf Jahre. Als Ablösesumme wurden satte 55 Millionen Euro genannt. Eine Bestätigung des Transfers durch die Klubs lag zunächst nicht vor.

Browns Vertrag bei der Eintracht war bis Sommer 2030 datiert. Den Hessen hatte er sich 2024 vom 1. FC Nürnberg kommend angeschlossen.

Der mögliche Transfer des Nationalteam-Aufsteigers fällt mitten in die Weltmeisterschaft, bei der Brown für Furore sorgt. Gegen Ecuador fehlt der siebenmalige Nationalspieler aber wegen Adduktorenproblemen.

"Nene", wie Brown auch bei der Nationalmannschaft von allen genannt wird, hatte beim 7:1-Turbostart gegen Curaçao für seinen eigenen ersten großen WM-Moment gesorgt.

Und das gleich bei der Premiere. "Ich kann das gar nicht beschreiben, ich bin einfach in die Ecke gerannt", sagte er zum Jubel nach seinem ersten Tor im Nationaltrikot.