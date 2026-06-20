Transfer-Gerüchte um Bayern-Star: Real Madrid bezieht klar Stellung

München/Madrid - Real Madrid bestreitet einen Kontakt zu Michael Olise (24) vom FC Bayern München wegen eines Transfers. Es habe "weder direkt noch indirekt Kontakt zu dem genannten Spieler, seinen Vertretern oder Personen aus seinem Umfeld" gegeben, teilte der spanische Fußball-Rekordmeister mit.

Hat Michael Olise (24) Kontakt zu Real Madrid? © Thomas Eßer

Zuletzt gab es Gerüchte um ein Interesse von Madrid am Ausnahme-Offensivspieler, der derzeit mit Frankreich an der Weltmeisterschaft teilnimmt.

"Real Madrid möchte zudem die hervorragende institutionelle Beziehung zum FC Bayern München hervorheben, mit dem der Verein auf eine lange Geschichte des gegenseitigen Respekts, der Zusammenarbeit und der Bewunderung zurückblicken kann, und bedauert die Verbreitung von Spekulationen, die nicht der Realität entsprechen", heißt es zudem.

Sowohl Real als auch die Bayern seien überzeugt, "dass jedes eventuelle Interesse an einem Spieler des jeweils anderen Vereins zunächst zwischen den Vereinen selbst geklärt werden muss - gemäß den Grundsätzen der institutionellen Loyalität, die die Beziehungen zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid seit jeher geprägt haben."