Abschied oder Rückkehr zum FC Bayern: Wie geht es bei Zaragoza im Sommer weiter?

Verlässt Bryan Zaragoza (23) den FC Bayern schon wieder? © Tom Weller/dpa

Magere 171 Minuten bei sieben Einsätzen unter dem ehemaligen Trainer Thomas Tuchel (51) stehen für den in Malaga geborenen Linksaußen in der Bundesliga in sechs Monaten bislang zu Buche.

Lediglich ein einziges Mal stand Zaragoza in der Startelf, sechsmal wurde er oftmals sehr spät eingewechselt. Das ist natürlich deutlich zu wenig für die bei der Verpflichtung an ihn gestellten Ansprüche - und sicherlich auch für die eigenen.

Die temporäre Lösung: eine Leihe in seine Heimat.

Seit dem Sommer kickt der Rechtsfuß für Osasuna, stand in der spanischen Primera División bisher in 15 Partien auf dem Rasen und 13 Mal davon in der Anfangsformation von Coach Vicente Moreno (50). Darüber hinaus gelang ihm der Sprung zurück in die spanische Nationalmannschaft von Trainer Luis de la Fuente (63).

Zaragoza bedankte sich für das Vertrauen mit einem Tor und fünf Vorlagen im Verein und einem Treffer für Spanien. Nur ein Mittelfußbruch vermochte ihn Anfang Dezember doch zu stoppen. Derzeit arbeitet er an einer Rückkehr.