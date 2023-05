Nach Bayern-Patzer gegen RB: Selbst Heidi Klum fordert Brazzos Rauswurf!

München - Prominenter Besuch in München! Heidi Klum (49) und Ehemann Tom Kaulitz (33) sind zurzeit in Deutschland zu Besuch und ließen es sich nicht nehmen, den vermeintlich nächsten Schritt zur Meisterschaft von Toms Lieblingsklub, dem FC Bayern München , im Stadion anzuschauen.

Heidi Klum (49) und Tom Kaulitz (33) wussten nach der Bayern-Niederlage gar nicht so genau, wo sie hinschauen sollten. © Screenshot/Instagram/heidiklum

Doch während die beiden Turteltauben zunächst fröhlich den Führungstreffer durch Serge Gnabry (27) bejubelten, Stadion-Hymnen mitsangen und mit Freunden ein Bier in der Allianz Arena genossen, wendete sich das Blatt in der zweiten Halbzeit komplett.

Drei Tore für RB Leipzig sorgten für die nächste Niederlage unter Thomas Tuchel (49), wodurch die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand liegt, den Bayern droht der endgültige Titel-K.o. nach zehn Jahren in Folge an der Spitze der Bundesliga und die erste titellose Saison seit 2012.

Während Tom nach der Niederlage nur traurig ins Leere schaute, filmte Heidi den konsternierten Bayern-Chef Oliver Kahn (53) auf der Tribüne. "Da steht ja der Oli Kahn", kommentierte das Model, "sehen wir den jetzt zum letzten Mal?"

Und haute dann den nächsten Spruch raus: "Eigentlich müsste der Hasan gehen! Ups, hab ich das gesagt? Oh, sorry!"