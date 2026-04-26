FC Bayern verzichtet auf Kauf von Angreifer Jackson

München - Stürmer Nicolas Jackson (24) muss den FC Bayern nach dem Ende seiner Leihe nach dieser Saison wieder verlassen.

Nicolas Jackson (24) wird den FC Bayern wieder verlassen. © Jan Woitas/dpa

Die Kaufoption für den 24-Jährigen werde nicht greifen, weil dieser die dafür nötige Zahl von Einsätzen nicht erreichen werde, sagte Sportvorstand Max Eberl im ZDF-"Sportstudio". Daher werde es auch darauf hinauslaufen, dass der Deutsche Meister die Möglichkeit zu einer festen Verpflichtung des Angreifers nicht nutzen wird.

Die Bayern hatten den Senegalesen zu Saisonbeginn als möglichen Vertreter für Top-Torjäger Harry Kane vom FC Chelsea ausgeliehen.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte wenig später verraten, dass Jackson bei mindestens 40 Spielen in der Startformation stehen müsste, damit eine Kaufpflicht greift. In diesem Fall hätten die Münchner angeblich 65 Millionen Euro Ablöse an Chelsea zahlen müssen.

Bislang bringt Jackson es in dieser Saison auf 29 Einsätze für die Bayern, dabei wurde er 16-mal eingewechselt.

Am Samstag hatte er beim spektakulären 4:3 beim FSV Mainz 05 mit seinem Tor zum 1:3 die Aufholjagd des Rekordmeisters eingeleitet.