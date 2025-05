FC Bayern will aufrüsten: Zahlt Rekordmeister 130 Millionen für diesen Milan-Star?

München - Beim FC Bayern wird mit Hochdruck am Kader für die nächste Saison gearbeitet. Auch ein Flügelspieler aus Italien soll auf dem Zettel des Rekordmeisters stehen. Das Preisschild von Rafael Leão (25) hat es aber offenbar in sich.

Alles in Kürze

Rafael Leão (25, AC Mailand) weckt international Begehrlichkeiten. Auch der FC Bayern soll am Flügelspieler Interesse haben. © Marco Bucco/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Laut Informationen der italienischen Sportzeitung "Corriere dello Sport" soll AC Mailand satte 130 Millionen Euro für einen Verkauf des Portugiesen aufrufen. Den aktuellen Marktwert Leãos verortet "Transfermarkt" bei nur rund 75 Millionen Euro.

Die Laufzeit des derzeitigen Vertrags stützt dabei die Position der Verantwortlichen: Der 25-Jährige ist bis zum Sommer 2028 an den Verein gebunden.

Durch die Absage von Florian Wirtz (22), den es statt an die Säbener Straße an die Anfield Road zum FC Liverpool ziehen dürfte, haben die Bayern verplante Millionen wieder zur Verfügung. Allein auf weiter Flur sind Max Eberl (51) und Co. jedoch keinesfalls.

Neben Klubs aus der englischen Premier League sollen vor allem Vereine aus Saudi-Arabien großes Interesse an einer Verpflichtung des Linksaußen haben.