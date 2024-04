FC Bayern wirft Arsenal aus CL: Vielsagende Abrechnung von Siegtorschütze Joshua Kimmich!

Joshua Kimmich (29) hat für den FC Bayern gegen den FC Arsenal das Tor des Tages erzielt und das Halbfinale der Champions League perfekt gemacht. © Odd ANDERSEN/AFP

Nach dem hart arbeiteten 1:0-Erfolg in der Allianz Arena und dem zuvor nicht minder hart erkämpften 2:2-Remis in London stehen die Bayern verdient in der Runde der letzten vier Teams. In dieser kommt es nun zu zwei Kracher-Duellen gegen Real Madrid.



Das Hinspiel findet am 30. April in München statt, die Entscheidung fällt im Santiago Bernabéu in der spanischen Hauptstadt im Rückspiel am 8. Mai.

Während die Freude kaum Grenzen kannte, haderte ausgerechnet der Matchwinner - allerdings nicht mit dem Ergebnis. Siegtorschütze Kimmich beklagte die fehlende Rückendeckung der vergangenen Zeit.

"Es ist schon so, dass das Tor sehr, sehr gut tut. Ich musste mir im letzten Jahr sehr viel anhören und habe sehr, sehr wenig Rückendeckung bekommen." Personen innerhalb des Klubs schloss er nicht aus!

"Hinz und Kunz" hätten sich zu ihm geäußert, verschaffte der 29-Jährige seiner Wut Luft. "Da war dann wenig da, der mal pro Kimmich war." Dementsprechend sei es "ganz schön, wenn ich selber dafür sorgen kann, dass sich die Stimmung ändert".

Sein Tor und der mit diesem verbundene Einzug ins Halbfinale seien der Lohn dafür, nicht aufgegeben zu haben. "Am Ende beweist es wieder mal, dass sich harte Arbeit immer lohnt." Leichter wird die Arbeit für die Bayern aber nicht.