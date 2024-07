Transfer-Debakel beim FC Bayern: Schnappt sich Man United jetzt gleich zwei Münchner Stars?

München - Nach einem in letzter Sekunde geplatzten Deal zwischen dem FC Bayern und West Ham United könnte nun Manchester United gleich doppelt bei den Münchnern zuschlagen.

Noussair Mazraoui (26) soll verkauft werden. Ein Deal mit West Ham United platzte jedoch. Greift jetzt Man United zu? © Sven Hoppe/dpa

West Ham und die Bayern waren sich bezüglich einer Ablöse für Noussair Mazraoui (26) bereits einig. Laut "Sky" soll sich diese auf 15,5 Millionen Euro plus weitere vier Millionen Euro Bonuszahlungen belaufen haben. Doch der Premier-League-Klub und Mazraouis Beraterin Rafaela Pimenta (51) konnten sich nicht einigen.

Dem Bericht zufolge ist nun Man United an dem marokkanischen Nationalspieler dran. Die Gespräche seien bereits fortgeschritten.

Die "Red Devils" befinden sich zudem immer noch in Verhandlungen über einen möglichen Transfer von Matthijs de Ligt (24). Zuletzt lehnten die Bayern ein Angebot für den Niederländer in Höhe von 35 Millionen ab. Der Deutsche Rekordmeister will rund 50 Millionen für den Innenverteidiger.

ManU-Trainer Erik ten Hag (54) dürfte großes Interesse an einem Doppel-Transfer haben. Sowohl de Ligt als auch Mazraoui waren wichtige Leistungsträger als der 54-Jährige während seiner Amtszeit bei Ajax Amsterdam dreimal in Folge die niederländische Meisterschaft gewann und das Champions-League-Halbfinale erreichte.

Was den Doppel-Deal erleichtern könnte: Auch de Ligt wird von Rafaela Pimenta beraten.