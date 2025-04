Wechselbad der Gefühle in der Arena! FC Bayern patzt gegen BVB

Was für ein Wechselbad der Gefühle in der Allianz Arena! Mit Thomas Müller als Aktivposten haben die Münchner gegen Schwarz-Gelb einen Rückstand gedreht, nur um am Ende des Bundesliga-Klassikers trotzdem mit einem einzigen Punkt dazustehen.

Maximilian Beier brachte den BVB aus dem Nichts in Führung (48. Minute). Raphaël Guerreiro erzielte von Müller mustergültig in Szene gesetzt das 1:1 (65.), Serge Gnabry besorgte das verdiente 2:1 (69.). Der Schlusspunkt gehörte letztendlich Waldemar Anton, der in der 75. Minute zum 2:2-Endstand traf.

Mitte des ersten Durchgangs knackte Müller zudem eine ganz besondere Marke: Er hat nun mehr als 60.000 Pflichtspielminuten für die Bayern auf dem Buckel, mehr als 52.600 für die erste Mannschaft!

Vincent Kompany hatten ihn im Gegensatz zu der Niederlage in der Champions League gegen Inter Mailand am vergangenen Dienstag gegen den BVB in die Startelf der Münchner beordert. Guerreiro musste dafür zunächst auf der Bank Platz nehmen.