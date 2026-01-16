Freude auf Musiala-Comeback! Kompany: Moment nie vergessen

München - Das Comeback von Jamal Musiala (22) steht unmittelbar bevor. Nach langer Leidenszeit soll der Fußball-Nationalspieler im Bundesliga -Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig wieder im Kader des FC Bayern München stehen.

Jamal Musiala (22) wird nach seiner Verletzung in der Club-WM endlich wieder für die Bayern auflaufen können. © ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Foto von ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Wenn du rauskommst aus diesem dunklen Tunnel, dann sind auf einmal die kleinen Sachen toll", sagte Trainer Vincent Kompany (39).

"Was ich den Jungs immer empfehle, die aus Verletzungen zurückkommen, ist, dass sie nie vergessen, wie dieses erste Gefühl ist."

Musiala hatte sich vor einem halben Jahr bei der Club-WM in den USA beim Viertelfinal-Aus gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain eine schwere Verletzung am linken Bein zugezogen.

Neben den Bayern hofft auch Bundestrainer Julian Nagelsmann (38) im WM-Jahr auf eine starke Rückkehr des Nationalspielers.

Auch DFB-Kapitän Joshua Kimmich (30) soll gegen Leipzig wieder ins Bayern-Team zurückkehren.