Fünf Jahre nach Kuss-Foto-"Eklat": FC-Bayern-Spielerinnen Harder und Eriksson verloben sich

Ein Ring, sich zu binden: Magdalena Eriksson (30, l.) und Pernille Harder (31) haben sich anscheinend verlobt. © Screenshot/Instagram/Pernille Harder, Magdalena Eriksson

Seit rund zehn Jahren sind die Nationalspielerinnen bereits liiert, gemeinsam kamen sie im vergangenen Jahr an die Isar. Nun soll wohl der nächste gemeinsame Schritt folgen.

Auf den Social-Media-Bildern zeigen sich die beiden gut gelaunt und stellen dabei den silbernen Ring an Erikssons linker Hand in den Mittelpunkt.

Die dänische National-Rekordtorschützin Harder unterstrich den "Hauptdarsteller" der Fotos mit einem entsprechenden Ring-Emoji. Dass es sich nicht nur um ein neues Schmuckstück handelt, zeigen vor allem die Reaktionen unter dem Post.

"Das wurde auch Zeit 😍❤️", schreibt beispielsweise Englands Nationalspielerin Niamh Charles (25). Mit Reaktionen wie "Waaaaaaas, alles Gute ihr zwei" oder "Oh Gratulation" reagieren weitere zahlreiche Spielerinnen des FC Bayern und anderen internationalen Vereinen.

Die zwei glücklich Verliebten verbringen schon seit vielen Jahren ihre private und berufliche Zeit miteinander. So standen sie bereits zwischen 2013 und 2016 bei Linköpings FC in Schweden gemeinsam auf dem Platz – kamen in dieser Zeit auch als Paar zusammen.