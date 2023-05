Gerüchte um Mané-Abschied: Zieht es Bayerns Missverständnis zurück auf die Insel?

Nicht zufrieden: Bayerns Sommerneuzugang Sadio Mané (31) findet nicht mehr zur Form früherer Tage und scheint im Team unten durch zu sein. © Carmen Jaspersen/dpa

Als der deutsche Rekordmeister vor knapp einem Jahr Sadio Mané nach Deutschland holte, war die Begeisterung groß. Die Münchner sprachen von einem "internationalen Top-Star", für den sie ein beträchtliches Paket an Ablöse und Gehalt schnürten.

Die Absicht dahinter? Den Abgang von Goalgetter Robert Lewandowskis (34) aufzufangen und gleichermaßen auf dem internationalen Transfermarkt ein Zeichen zu setzen.

Doch der anfängliche Hype um Mané sollte sich bald legen. Nach durchwachsener Hinrunde mit wettbewerbsübergreifend elf Treffern kam der Senegalese auch aufgrund einer Entzündung des Wadenbeinköpfchens in der Winterpause nicht mehr richtig in Schwung.

Von der bei seiner Verpflichtung propagierten "spektakulären Art zu spielen" war 2023 nicht mehr viel zu sehen. Sein erstes Pflichtspieltor des Jahres erzielte der 31-Jährige vor gut zwei Wochen in der Bundesliga gegen Mainz beim 1:3!

Es ist bezeichnend für Manés Situation, der in der Mannschaft und mit seiner Rolle auf dem Platz fremdelt. Und: Sein Faustschlag in der Kabine in das Gesicht von Mitspieler Leroy Sané (27) hat sein Standing weiter sinken lassen.