Gnabry-Schock: Getrübte Bayern-Vorfreude auf Titelkrönung

München - Eigentlich hatten sich die Bayern auf die frühe Meisterkrönung in der Bundesliga gefreut. Eine schwere Verletzung von Serge Gnabry (30) aber trübt die Laune beim Rekordmeister vor dem Heimspiel am heutigen Abend (17.30 Uhr/DAZN) gegen den VfB Stuttgart .

Serge Gnabry (30) hat sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zugezogen und wird laut FC Bayern "für längere Zeit" ausfallen. © Karl-Josef Hildenbrand/AFP

Weniger als 24 Stunden vor der Partie in der Allianz Arena veröffentlichte der Rekordmeister die Nachricht über den Ausfall des Offensivprofis "für längere Zeit".

Gnabry zog sich einen Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel zu, wie es hieß.

Eine präzisere Prognose über die Dauer der Zwangspause gab es zunächst nicht. Der designierte Meister wird in den wichtigen Partien der Champions League und des DFB-Pokals aber wohl auf den in dieser Saison formstarken Stürmer verzichten müssen.

Drei Tage nach dem Stuttgart-Spiel steht das Halbfinale im DFB-Pokal bei Bayer Leverkusen an. Knapp eine Woche später folgt das Hinspiel im Königsklassen-Halbfinale bei Paris Saint-Germain.

Und im Sommer sollte Gnabry mit der Nationalmannschaft bei der WM auflaufen.

Noch am Samstagvormittag hatte Trainer Vincent Kompany (40) erzählt, dass bis auf Lennart Karl (18) und Tom Bischof (20) sowie Ersatztorwart Sven Ulreich (37) alle Spieler fit seien.