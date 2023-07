Goretzkas schwerer Stand bei Tuchel: Zuspruch von Kimmich

Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka (28) muss um seinen Stammplatz bei den Bayern bangen. © Shuji Kajiyama/AP/dpa

Auch im zweiten Testspiel während der Asienreise des FC Bayern bot Tuchel am Samstag in Tokio gegen Kawasaki Frontale beim 1:0 in der ersten Hälfte wieder den von RB Leipzig gekommenen Österreicher Konrad Laimer (26) neben Kapitän Joshua Kimmich (28) im Mittelfeld auf.

Goretzka kam wie beim 1:2 gegen Manchester City erneut erst nach der Pause zum Zuge.

"Im Moment sind alle Chancen offen, es ist noch nichts entschieden. Es ist noch nicht der Moment, um einzelne Personen öffentlich zu diskutieren", sagte Tuchel nach dem Spiel angesprochen auf Goretzka.

Der Trainer sagte aber auch: "Grundsätzlich ist es schon so, dass ich so schnell wie möglich eine Elf finden will, die kompetitiv ist. Und wer dann in dem Moment Nummer 12, 13, 14 ist, muss dranbleiben und kämpfen, um reinzukommen. Wir wollen sehr schnell eine Elf finden, taktisch und auch personell, auf die wir uns verlassen."

Goretzka äußerte sich nach der Partie nicht. Vor der Asienreise hatte er einen Wechsel klar ausgeschlossen. "Da gibt es keine Gedanken, den Verein zu verlassen", sagte der 28-Jährige.