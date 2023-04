Guardiola zurück in München: "Ich weiß, wie sie bei Bayern ticken"

Pep Guardiola (52) trainierte den FC Bayern von 2013 bis 2016. © Matthias Balk/dpa

Aber bei seinem ersten Spiel mit Manchester City gegen den FC Bayern in der Allianz Arena zählt für ihn als Fußball-Trainer am Mittwoch (21 Uhr/DAZN) bei allen Emotionen alleine der Einzug in das Halbfinale der Champions League mit seinem Team.

"Ich hatte eine unglaubliche Zeit hier mit meiner Familie. Der Verein FC Bayern ist außergewöhnlich", sagte Guardiola am Dienstagabend bei einer Pressekonferenz in der Münchner Arena, aber stellte klar: "Aber wir sind hier für unser Business, um zu gewinnen."

Trotz des 3:0 im Hinspiel stellt sich Guardiola, der die Bayern von 2013 bis 2016 trainierte und in jeder Spielzeit zur deutschen Meisterschaft führte, auf Schwerstarbeit im Rückspiel ein. "Ich war hier bei diesem Verein. Ich weiß, wie sie bei Bayern ticken. Ich weiß, woran sie glauben", sagte Guardiola.

rgebnisverwaltung werde aber nicht die Taktik seiner Elf sein. "Wir sind nicht hier, um etwas zu verteidigen. Wir wollen unser Spiel durchziehen."