Haftbefehl in seiner Heimat gegen Ex-Bayern-Star erlassen!

Porto Alegre (Brasilien) - Einst lief er für die Rekordmeister aus Deutschland und Italien auf, nun kickt er nur noch in der amerikanischen MLS: Douglas Costas (32) einst so vielversprechende Karriere hat einen Knick nach unten gemacht.

Mit dem FC Bayern gewann Douglas Costa (32) dreimal die Deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Klubweltmeisterschaft. © CHRISTOF STACHE / AFP / POOL

Nun läuft es auch in seinem Privatleben alles andere als rund: Gegen den ehemaligen brasilianischen Nationalspieler wurde in seiner Heimat Haftbefehl erlassen.

Der Grund: Ausstehende Unterhaltszahlungen! Kaum zu glauben bei einem Fußballprofi, der im Laufe seiner Karriere Millionen verdient hat, doch offenbar sah das Familiengericht der brasilianischen Stadt Porto ausreichend Gründe für eine Verurteilung des Ex-Bayern-Stars.

Costa hat zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren mit seiner ersten Ehefrau Louisa Ramos, weitere Details über den Fall sind aufgrund von gerichtlich angeordneter Geheimhaltung nicht bekannt.

Fest steht jedoch, dass der 31-malige Spieler der Seleção bei Einreise in sein Heimatland unverzüglich festgenommen werden soll. Da er aktuell jedoch bei Los Angeles Galaxy in den USA spielt, drohen ihm keine unmittelbaren Konsequenzen, weil sich der Haftbefehl lediglich auf Brasilien beschränkt.

Der ehemalige Offensivspieler des FC Bayern München hat gegen das Urteil, das bereits am 26. Mai gefällt wurde, aber erst am gestrigen Dienstag an die Öffentlichkeit gelangte, bereits Einspruch eingelegt.