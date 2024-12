Hamann über Musiala und Wirtz: "Habe große Bedenken, ob die miteinander spielen können"

Bei der Nationalmannschaft gelten Jamal Musiala vom FC Bayern und Florian Wirtz (beide 21) von Bayer Leverkusen als Traum-Duo. Regelmäßig wird in der Presse von der "Wusiala-Show" geschwärmt - ein Neologismus, der an Bayerns Flügelzange "Robbery" bestehend aus Arjen Robben (40) und Franck Ribéry (41) erinnert.

Jamal Musiala (l.) und Florian Wirtz (beide 21) zaubern regelmäßig in der Nationalmannschaft zusammen. © Fabian Strauch/dpa

"Ich wüsste auch nicht, warum ein Wirtz nach München kommen sollte", sagte Hamann weiter.

"Er will die Champions League gewinnen, das kann er natürlich in Madrid genauso wie in München. In München hast du natürlich die nächsten drei, vier Jahre wahrscheinlich immer die Chance, Champions-League-Sieger zu werden. Aber ich glaube, der muss ins Ausland."

Ob der FC Bayern einen Transfer von Wirtz in Zukunft realisieren kann, wird sich zeigen. Aktuell kursiert der Marktwert des offensiven Mittelfeldmannes auf 130 Millionen Euro - Tendenz steigend.

Bayern-Patron Uli Hoeneß (72) machte in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, dass er das Traum-Duo der Nationalmannschaft gern in München vereint sehen würde:

"Ich bin ein Freund von Jamal Musiala und von Florian Wirtz. Jeder von uns weiß, dass ich ihn sehr gern bei Bayern München sehen würde."