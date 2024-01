Hamann zieht vom Leder: Tuchel ist "das größte Missverständnis" der Bayern seit Klinsmann

München - Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel (50) muss für seine Aussagen bei einem Fanclub-Besuch über ein mögliches Auslands-Engagement in der Zukunft viel Kritik einstecken.

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann nutzte die Talkshow "Sky90" mal wieder, um über den Bayern-Trainer zu schimpfen. © Sven Hoppe/dpa

"Dann setzt sich der da hin und redet über Xavi, über die Nachfolge und dass er gerne mal in Barcelona oder Spanien trainieren würde. Das ist eine Frechheit", sagte Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann (50) in der Talkshow "Sky90" am Sonntag.

"Er ist ein sehr intelligenter Mann, so etwas rutscht ihm nicht einfach so raus. Nur er muss eins wissen: Wenn du Angestellter vom FC Bayern bist, sich mit der Führung anzulegen – das war selten eine gute Idee."



Tuchel hatte bei einem Besuch eines Fanclubs in Heidenheim allgemein über ein mögliches Traineramt im europäischen Ausland gesprochen und sich dafür offen gezeigt.

"Das Ausland wird mich auf jeden Fall nochmal reizen, also ganz allgemein", sagte der frühere Coach von Paris Saint-Germain und des FC Chelsea.

Die Liga in Spanien finde er "außergewöhnlich", weil sie "von wahnsinnigem Selbstvertrauen geprägt" sei.

"Wenn man mit spanischen Spielern spricht, hast du das Gefühl, dass du ganz schnell mit den Menschen sprichst und da keine Floskeln dazwischenstehen und keine unsichtbare Wand."