Kane-Gezerre endlich zu Ende: Superstar soll um 2 Uhr beim FCB unterschrieben haben

Harry Kane (30) kommt von den Tottenham Hotspur. © HENRY NICHOLLS / AFP

Das berichtet die britische Zeitung "The Independent". Der 30-Jährige soll bereits beim Supercup gegen RB Leipzig am Samstagabend (20.45 Uhr) spielberechtigt sein.

Die vom deutschen Rekordmeister hart erarbeitete Unterschrift erfolgte demnach gegen 2 Uhr am Samstagmorgen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.

In den Stunden zuvor hatten Fans und Medien alle Ortswechsel des englischen Nationalmannschaftskapitäns in München intensiv verfolgt.

Nach seiner etwas verzögerten Ankunft auf dem Flughafen Oberpfaffenhofen nahe München hatte er einen Teil des Medizinchecks in einem Krankenhaus absolviert und war dann am Abend auf dem Vereinsgelände an der Säbener Straße eingetroffen.

Auf im Internet verbreiteten Videos war zu sehen, wie Kane den Bayern-Fans aus einem Fenster zuwinkt.