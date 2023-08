11.08.2023 20:18 9.140 Kane in München gelandet: Tausende Fans verfolgen seinen Flug aus London

Nach langem Hin und Her soll der Wunsch-Kicker des FC Bayern nun doch am Freitag noch in München zum Medizincheck ankommen.

Von Marco Schimpfhauser

München - Er hat es tatsächlich nach München geschafft: Harry Kane (30). Am Freitagabend landete eine Privatmaschine auf dem Flughafen Oberpfaffenhofen nahe der bayrischen Landeshauptstadt. Harry Kane (30) landete nach ewigem Hin und Her am Freitagabend in München. © Matthias Balk/dpa 19.07 Uhr setzte der Flieger auf deutschem Boden auf. Zuvor verfolgten zweitweise mehr als 24.000 Menschen den Flug auf dem Portal "Flightradar". Der 30-Jährige ist nun auf dem Weg zum Medizincheck des FC Bayern München. Bevor der Stürmer der Tottenham Hotspurs den Weg nach München antreten konnte, entwickelte sich ein echter Transfer-Krimi. FC Bayern München Plan B für FC Bayern: Ist dieser Eintracht-Spieler die Kane-Alternative? So soll laut mehrerer Medienberichten das Okay zum Abflug von Tottenham zurückgenommen worden sein.

Es hieße, man wolle noch einmal mit den Bayern nachverhandeln. Als dann grünes Licht gegeben wurde, steckte der 30-Jährige offenbar im Londoner Verkehr fest, sein Abflug verzögerte sich. Gegen 17.41 Uhr (deutscher Zeit) konnte die Cessna schließlich abheben. Dutzende Fans warteten am Flughafen in Oberpfaffenhofen. © Matthias Balk/dpa Kane könnte bereits am Samstag gegen Leipzig auflaufen Noch ist er nichts Kanes Trainer, doch Bayern-Coach Thomas Tuchel (49) gab sich am Freitagmittag bereits vorsichtig optimistisch. © Denis Lovrovic/AFP Am Donnerstag meldeten mehrere Quellen, dass sich beide Vereine nach wochenlangem Transferpoker einig geworden wären. Weit mehr als 100 Millionen Euro soll der FC Bayern für den Kapitän der englischen Nationalmannschaft auf den Tisch gelegt haben. Berichten zufolge soll es sich konkret um eine Ablösesumme von umgerechnet rund 110 Millionen Euro (86,4 Millionen britische Pfund) handeln. Dafür hätten man an der Säbener Straße einen Vierjahresvertrag bereitliegen. Nach den teils monatelangen Gesprächen schien eine Einigung unter Dach und Fach. Dann allerdings sollen dem umworbenen Wunschkicker Zweifel gekommen sein. Sein Vertrag in England läuft noch bis 2024. Ein neues Angebot von Tottenham soll noch nicht im Raum gestanden haben. FC Bayern München Kane wohl am Freitag beim Bayern-Medizincheck! Kommt es zum Blitz-Debüt im Supercup? Würde er ein Jahr warten, könne er ablösefrei wechseln und dadurch vielleicht mehr Gehalt fordern, so die Spekulationen. Allerdings habe Kane bereits in der Vergangenheit geäußert haben, dass ihm Titel mehr wert sind, als die Höhe seines Verdienstes. Dem mehrmaligen Torschützenkönig fehlen bisher große Trophäen in der Vitrine. Bei Bayern könnte sich das ändern. Es wurde bereits spekuliert, ob Wunschkicker Kane bereits am Wochenende beim Supercup gegen RB Leipzig auflaufen könnte. In der Pressekonferenz am Freitagnachmittag zeigte sich Trainer Thomas Tuchel (49) vorsichtig optimistisch: "Es sind alle Möglichkeiten offen. Zunächst ist das Entscheidende, dass er unser Spieler ist", so der 49-Jährige. Das Supercup-Wettkampf-Spiel der Deutschen Fußball Liga (DFL) findet am Samstag um 20.45 Uhr statt. Der deutsche Pokalsieger aus Leipzig ist dann beim Deutschen Dauer-Meister in München zu Gast. Erstmeldung: 9.50 Uhr, zuletzt aktualisiert: 20.18 Uhr

