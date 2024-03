Hat Alonso abgesagt? FC Bayern kontaktiert diesen Trainer!

Robert De Zerbi (44) soll in den Fokus beim FC Bayern München gerückt sein. © IMAGO / Goal Sports Images

Dass sich die Verantwortlichen in München in Sachen Trainersuche breit aufstellen, ist klar. Schließlich können Deals auch mal kurzfristig platzen, dann muss ganz schnell Plan B her.

Aus diesem Grund oder weil Alonso sich eben für einen Verbleib bei der Werkself oder ein Engagement bei einem anderen Klub entschieden hat, hat der FCB laut Informationen von "Relevo" jetzt einen Italiener kontaktiert. Dessen Name dürften nur Insider kennen, Kevin-Prince Boateng (37) sagt über ihn allerdings, dass er "der beste Coach der nächsten 20 bis 30 Jahre" sei.

Die Rede ist von Robert de Zerbi (44), der aktuell in der Premier League an der Seitenlinie von Brighton & Hove Albion steht. Sportvorstand Max Eberl (50) soll direkten Kontakt mit dem Ex-Profi (SSC Neapel) aufgenommen haben.

Der ehemalige U20-Nationalspieler Italiens, der 2010 mit dem CFR Cluj in der Gruppenphase der Champions League gegen den FC Bayern auf dem Rasen stand, betreut Brighton seit dem 18. September 2022.