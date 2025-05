Heimlicher PSG-Fan? Rummenigge schwärmt von CL-Finalist Paris

Alles in Kürze

Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge (69) zeigt sich beeindruckt von der Entwicklung des Champions-League-Finalisten aus Paris. © Felix Hörhager/dpa

"Die Club-DNA hat sich komplett verändert. Früher, nach dem Investoren-Einstieg, setzte man stark auf große Namen – heute auf ein homogeneres Team", sagte der 69 Jahre alte Fußballfunktionär der Deutschen Presse-Agentur.

"Zwei Dinge waren dabei entscheidend: Erstens haben sie ihre Payroll deutlich reduziert – viele der Größtverdiener, die auch für Unruhe in der Kabine sorgten, sind nicht mehr da.

Zweitens haben sie mit Luis Enrique endlich den passenden Trainer gefunden", sagte der frühere Inter-Profi Rummenigge.

"PSG ist für mich die große Überraschung dieser Saison", meinte er weiter. "Sie sind die einzige Mannschaft in Europa, die noch das Triple gewinnen kann – und der Champions-League-Titel fehlt ihnen ja noch."

Auch in der Zeit mit Superstars wie Lionel Messi, Neymar oder Kylian Mbappé glückte das nicht. Pariser Gegner im Endspiel am Samstag (21 Uhr/ZDF und DAZN) in der Münchner Arena ist Inter Mailand.