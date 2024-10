"Ich liebe jede Minute": Darum schwärmt Harry Kane von Bayern-Trainer Kompany!

München - Einstand nach Maß: Wenige Wochen nach der Installation von Vincent Kompany (38) als neuen Trainer Bayern Münchens lobt Starstürmer Harry Kane (31) seinen neuen Chef in höchsten Tönen!

Tormaschine: Harry Kane (31) präsentiert sich zum Saisonstart in Topform. © Peter Kneffel/dpa

Zehn Tore in sieben Spielen - so lautete die famose Ausbeute von Bayern-Topstürmer Harry Kane zum Saisonstart. Der Engländer präsentiert sich in bestechender Form:

"Ich habe bisher eine unglaubliche Saison und liebe jede Minute [...], das sieht man nicht nur an meinen Leistungen auf dem Platz, sondern auch an den Leistungen der Mannschaft", so der Angreifer im Interview mit der SportBild.

Die Gründe des Topstarts führt der Kapitän der englischen Nationalmannschaft vor allem auf Neu-Trainer Vincent Kompany (38) zurück: "Ich mag ihn als Trainer sehr. Er ist eine großartige Persönlichkeit als Führungskraft und Coach."

Laut Kane passe es vor allem zwischenmenschlich mit Trainer und Team. Der Torjäger erlebe eine "besondere Atmosphäre. Ich habe das Gefühl, dass ich am richtigen Platz bin."

Stimmungswandel bei den Bayern! In der Vorsaison unter Thomas Tuchel (51) war oft von schlechtem Miteinander die Rede.