"Schlag auf das Sprunggelenk": FC Bayern gibt Update zu Kane-Verletzung

In der 84. Minute wurde Bayern-Star Harry Kane (31) schmerzhaft getroffen und musste vom Platz. © Alexandra Beier/AFP

Der Torschützenkönig aus der Vorsaison habe "einen schmerzhaften Schlag auf das Sprunggelenk abbekommen", teilte der Verein am Sonntagmittag auf seiner Internetseite mit.

"Untersuchungen durch die medizinische Abteilung des FC Bayern am Sonntag ergaben eine positive Entwicklung. Kane wird weiter intensiv behandelt."

Das kann – zugegeben – alles und nichts bedeuten. Dennoch scheint der Rekordmeister guter Dinge zu sein, den England-Export bald wieder auf dem Platz zu haben.

Ob Kane im Champions-League-Spiel bei Aston Villa am Mittwoch allerdings schon wieder einsatzbereit ist, bleibt noch abzuwarten.

Er selbst hatte sich nach dem Spiel optimistisch gezeigt: "Wir schauen uns das die nächsten Tage an. Aber ich denke, ich werde dabei sein", so seine Selbsteinschätzung am Sonntagabend.