Berichte: Bayern-Torwart Neuer will bis 2027 weitermachen

München - Torwart Manuel Neuer (40) hat einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge eine Entscheidung über seine persönliche Zukunft getroffen. Demnach will der 40-Jährige in diesem Sommer seine Karriere nicht beenden, sondern seinen Ende Juni auslaufenden Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr verlängern.

FC-Bayern-Torwart Manuel Neuer (40) möchte offenbar noch ein Jahr bei den Bayern dranhängen. © John THYS / AFP

Auch laut der "Bild"-Zeitung soll Neuer signalisiert haben, weiterspielen zu wollen.

Am heutigen Donnerstag sei Neuers Berater Thomas Kroth in der Geschäftsstelle des deutschen Fußball-Rekordmeisters an der Säbener Straße gewesen, wo die Verhandlungen gestartet sein sollen.

Auf Bayern-Seite sollen Vorstandschef Jan-Christian Dreesen (58) und Sportvorstand Max Eberl (52) die Gespräche geführt haben.

Ein wichtiger Punkt sei dabei das Gehalt gewesen sein. Neuer zählt aktuell zu den Topverdienern im Team.

Auch die potenziell vermehrten Einsatzchancen für Stellvertreter Jonas Urbig (22) sollen ein Thema bei den Verhandlungen sein.