Jensen kam als 16-Jähriger für 1,2 Millionen Euro: So soll es für Bayern-Youngster jetzt weitergehen

München - Er gilt als großes Talent, kam im Sommer 2022 im Alter von 16 Jahren für 1,2 Millionen Euro zum FC Bayern : Drei Spielzeiten später will Jonathan Asp Jensen den nächsten Schritt machen - vorerst aber wohl nicht in München .

Jonathan Asp Jensen (19) steht beim FC Bayern unter Vertrag ... © IMAGO/Lackovic

Denn wie die "Bild"-Zeitung erfahren haben will, soll der 19-Jährige in der kommenden Spielzeit fernab der Säbener Straße für seine Entwicklung wichtige Spielpraxis sammeln. Beim Rekordmeister ist genau das derzeit nicht im Rahmen seiner Möglichkeiten.

Am Dänen sollen mehrere Vereine unter anderem aus der Schweiz und Österreich interessiert sein.

Eine mögliche Leihe zu Grasshopper Zürich hänge demnach direkt mit dem Verbleib des Klubs in der Super League zusammen. Gegen den FC St. Gallen geht es am letzten Spieltag dabei um alles, es droht der Abstieg. Gespielt wird am Donnerstagabend.

Innerhalb Deutschlands haben dem Bericht zufolge mehrere Teams aus der 2. Bundesliga ein Auge auf Jensen geworfen. Dieser stand zuletzt in der Regionalliga Bayern für die zweite Mannschaft auf dem Rasen.