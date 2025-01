Kimmich zögert, die Zeit drängt: FC Bayern muss laut Kahn bereit sein, "Stärke zu zeigen"

München - Joshua Kimmich (29) kann den FC Bayern nach dieser Saison ablösefrei verlassen. Die Chefetage arbeitet an einer Vertragsverlängerung , eine Einigung ist allerdings weiterhin nicht in Sicht. Oliver Kahn (55) hat eine klare Meinung.

Ein durchaus realistisches Szenario präsentierte sich Kimmich nach dem hart erarbeiteten 1:0-Erfolg am vergangenen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach einmal mehr zurückhaltend.

Verlängert Joshua Kimmich (29) seinen Vertrag beim FC Bayern oder zieht es den Nationalspieler im Sommer zu einem anderen Verein? © Sven Hoppe/dpa

"Ich will mir jetzt keinen Druck machen, wenn ich einen Monat nenne", hatte er am Wochenende gegenüber "Sky" erklärt, im Anschluss allerdings zumindest eingeschränkt, dass es "in den nächsten Monaten" zu einer Entscheidung kommen müsse.

Kimmich hat alle Zeit der Welt, der Klub weniger.

Je länger ein verbindlicher Entschluss auf sich warten lässt, desto länger wird der Rattenschwanz an Problemen bezüglich der Kaderplanung und anderen Verhandlungen mit Spielern wie Jamal Musiala (21), die frühzeitig eine klare sportliche Perspektive, welche natürlich an den künftigen Kader geknüpft ist, aufgezeigt bekommen wollen.

Nach "Sport Bild"-Informationen hatte Kimmich zuvor bereits Sportvorstand Max Eberl (51) und Sportdirektor Christoph Freund (47) mitgeteilt, sich mit Blick auf ein neues Arbeitspapier nicht final entschieden zu haben.

Bei einem Marktwert von 50 Millionen Euro lässt sich Kimmich alle Optionen offen, die Bosse müssen Fakten schaffen!