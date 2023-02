Bayern-Coach Nagelsmann rastet nach Pleite völlig aus: "Dieses weichgespülte Pack!"

Julian Nagelsmann (35) zeigte sich nach der Niederlage des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach äußerst angefressen. © Federico Gambarini/dpa

"Will der mich verarschen oder was?", verschaffte der Übungsleiter der Münchner auf dem Weg in die Katakomben des Borussia-Parks seinem Frust nach der Roten Karte für den Franzosen lautstark Luft.

Nagelsmann ließ sich anschließend in der Kabine des Unparteiischen Tobias Welz (45), welcher nach einem Kontakt von Upamecano im Laufduell mit Alassane Pléa bereits in der achten Spielminute auf Notbremse entschieden und den Defensivakteur dementsprechend vom Platz gestellt hatte, dessen Sichtweise auf besagte Szene nochmals erklären.

Sonderlich beruhigend schien das kurze Gespräch allerdings nicht verlaufen zu sein. Nagelsmann, der auch sein fünftes Spiel gegen Gladbach als Trainer des Rekordmeisters nicht gewinnen konnte, war kaum zu bändigen und ließ sich zu einer weiteren Entgleisung hinreißen: "Dieses weichgespülte Pack!"

In der Tat kann und wird über den Platzverweis noch diskutiert werden, wenngleich ein (sehr leichter) Kontakt nicht von der Hand zu weisen ist. Ob dieser im Vollsprint aber ausreichend war, um Pléa so aus der Balance zu bringen?