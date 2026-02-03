Kane krank! FC Bayern trainiert ohne seinen Top-Torjäger

München - Harry Kane (32) hat beim FC Bayern München eine Pause einlegen müssen.

Muss sich erst einmal von einer Krankheit erholen: Liga-Top-Torjäger Harry Kane (32) vom FC Bayern München. © Sven Hoppe/dpa

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, fehlte der englische Stürmerstar bei der Einheit am Dienstagvormittag krankheitsbedingt.

Die Bayern waren nach zwei trainingsfreien Tagen in die Vorbereitung auf das Bundesliga-Topspiel gegen die TSG Hoffenheim am Sonntag (17.30 Uhr) eingestiegen.

Die Münchner haben nach zwei sieglosen Spielen in der Bundesliga sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund.