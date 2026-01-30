Jetzt ist es offiziell! Leon Goretzka wird den FC Bayern im Sommer verlassen
München - Die Spekulationen um Leon Goretzkas (30) FC-Bayern-Abschied verdichteten sich in den letzten Wochen. Doch jetzt macht es der Verein offiziell: Der Mittelfeldspieler wird München im Sommer verlassen.
Vor wenigen Tagen stand noch das Gerücht im Raum, dass der 30-Jährige die Bayern bereits im Winter verlassen würde. Doch das dementierte der FCB nun.
"Der FC Bayern München und Leon Goretzka haben nach guten, offenen Gesprächen gemeinsam entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", heißt es auf der offiziellen Seite des Vereins.
So äußert sich auch Sportdirektor Christoph Freund (48) und bestätigt: "Leon fühlt sich in diesem Club und in diesem Team sehr wohl. Daher hat er sich trotz einiger hochkarätiger Angebote entschieden, bis Saisonende hier zu bleiben. Nach offenen und konstruktiven Gesprächen sind wir gemeinsam übereingekommen, dass er ab Sommer eine andere Herausforderung sucht."
Insgesamt acht Jahre lang war Goretzka den Bayern treu – und will auch bis zum Ende alles geben. "Bis zum Sommer will Leon alles dafür geben, um am Ende mit der Mannschaft so viele Titel wie möglich zu feiern", so weiß Christoph Freund.
Leon Goretzka will ein neues Fußball-Kapitel beginnen
Leon Goretzka sammelte mit dem FC Bayern bislang reichlich Titel: Sechsmal wurde der Mittelfeld-Star deutscher Meister, zweimal holte er den DFB-Pokal. Dazu kommen drei Siege im deutschen Supercup sowie jeweils ein Triumph in der Champions League, im UEFA Supercup und bei der Klub-Weltmeisterschaft.
Auch auf Instagram meldete sich der Mittelfeldspieler zu seinem kommenden Ausstieg zu Wort.
Wohin es ihn nach seinem Aus verschlagen wird, steht noch offen. Klar war für Goretzka nur, dass er trotz "Interesse von internationalen Top-Clubs" den Bayern bis zum Saisonende zur Seite stehen will.
Wen er besonders vermissen wird, verrät er seinen Fans ebenfalls auf Instagram und richtet besondere Worte an den FC: "Mit einem Team, mit dem es auf und neben dem Rasen unglaublich viel Spaß macht und einem Trainer der unsere Mannschaft wieder zu einer echten Einheit geformt hat!"
Doch für den 30-Jährigen ist es an der Zeit, neue Wege einzuschlagen – "Als Fußballer und als Mensch".
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa