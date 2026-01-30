Jetzt ist es offiziell! Leon Goretzka wird den FC Bayern im Sommer verlassen

München - Die Spekulationen um Leon Goretzkas (30) FC-Bayern -Abschied verdichteten sich in den letzten Wochen. Doch jetzt macht es der Verein offiziell: Der Mittelfeldspieler wird München im Sommer verlassen.

Leon Goretzka (30) verlässt den FC Bayern. © Sven Hoppe/dpa

Vor wenigen Tagen stand noch das Gerücht im Raum, dass der 30-Jährige die Bayern bereits im Winter verlassen würde. Doch das dementierte der FCB nun.

"Der FC Bayern München und Leon Goretzka haben nach guten, offenen Gesprächen gemeinsam entschieden, den im Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern", heißt es auf der offiziellen Seite des Vereins.

So äußert sich auch Sportdirektor Christoph Freund (48) und bestätigt: "Leon fühlt sich in diesem Club und in diesem Team sehr wohl. Daher hat er sich trotz einiger hochkarätiger Angebote entschieden, bis Saisonende hier zu bleiben. Nach offenen und konstruktiven Gesprächen sind wir gemeinsam übereingekommen, dass er ab Sommer eine andere Herausforderung sucht."

Insgesamt acht Jahre lang war Goretzka den Bayern treu – und will auch bis zum Ende alles geben. "Bis zum Sommer will Leon alles dafür geben, um am Ende mit der Mannschaft so viele Titel wie möglich zu feiern", so weiß Christoph Freund.