Als Deadline schon um war: Upamecano will jetzt doch neuen Bayern-Vertrag

München - Es könnte eine unerwartete Vertragspoker-Wende zwischen dem französischen Nationalspieler Dayot Upamecano (27) und dem FC Bayern München werden: Offenbar stehen die beiden Seiten kurz vor einer Verlängerung.

Allem Anschein nach könnte der französische Nationalspieler Dayot Upamecano (27) jetzt doch beim FC Bayern seinen Vertrag verlängern. © Sven Hoppe/dpa

Das berichten "Sky" und die "Bild" am Montagabend. Noch diese Woche soll die Tinte unter das Schriftstück gesetzt werden.

Danach soll der Franzose bis 2030 unter dem Banner des deutschen Rekordmeisters auflaufen.

Das "Wie" lässt dabei allerdings besonders aufhorchen. Denn der 27-Jährige – und sein Management – sollen teilweise unzufrieden mit dem Angebot der Bayern gewesen sein.

Mit dem Basics wäre man sich wohl grundsätzlich schnell einig gewesen: etwa 20 Millionen Euro pro Jahr, plus 20 Millionen Euro Handgeld – sowie eine Ausstiegsklausel für 2027 in Höhe von 65 Millionen Euro.

Der mutmaßliche Knackpunkt: Upamecano wollte das Handgeld auf einmal ausbezahlt bekommen, der Club wollte es über die Vertragslaufzeit strecken. Denn: Würde der Spieler 2027 schon gehen, hätte er für ein Jahr 40 Millionen eingesteckt.