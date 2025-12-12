Karl besser als Musiala? Sky-Experte Hamann mit Zündstoff-Aussage

München - Mit seinen 17 Jahren hat sich Lennart Karl zu einem Schlüsselspieler des FC Bayern gemausert. Erst kürzlich drehte sein Geniestreich die Champions-League-Partie gegen Sporting Lissabon (3:1) . Laut Sky-Experte Didi Hamann (52) könnte er sogar dem verletzten Jamal Musiala (22) den Rang ablaufen.

Für Didi Hamann (52) ist klar: Karl muss mit zur WM! © Leonie Asendorpf/dpa

"Es ist beeindruckend, dass ein 17-Jähriger mit seinen technischen Fähigkeiten und einem gesunden Selbstbewusstsein Stars wie Harry Kane (32) und Michael Olise (24) in den Schatten stellt. Ich habe so etwas noch nie gesehen, welchen Einfluss er auf eine europäische Top-Mannschaft hat", sagte der Ex-Nationalspieler in der Sky-Sendung "Triple – der Hagedorn-Fussballtalk".



Und dann schob Hamann eine prokante Aussage hinterher: "Wenn Jamal Musiala zurückkommt, muss er erstmal zeigen, dass er an Lennart Karl vorbeikommt."

Musiala fällt seit Juli wegen eines Wadenbeinbruchs aus. Er verpasste die letzten 23 Spiele des FC Bayern. Anfang des nächsten Jahres könnte er wieder mit dem Team trainieren, wenn alles nach Plan läuft.

Für Hamann ist jedenfalls klar: "Wenn Karl auch nur annähernd so weiterspielt, kann sich die Nationalmannschaft gar nicht erlauben, ihn nicht mit zur WM zu nehmen."