Salah-Zoff in Liverpool: Eberl reagiert auf Gerüchte um Bayern-Interesse

München - Bayern-Sportvorstand Max Eberl (52) hat Spekulationen über eine mögliche Verpflichtung von Stürmerstar Mohamed Salah (33) vom FC Liverpool zurückgewiesen.

Bayerns Sportvorstand Eberl (52) schließt einen Salah-Transfer aus. © Sven Hoppe/dpa

"Wir haben mit Lennart Karl ein herausragendes Talent. Jetzt jemanden ihm davorzusetzen, würde keinen Sinn machen", sagte Eberl dem Streamingdienst DAZN am Rande des Heimspiels des FC Bayern München in der Champions League gegen Sporting Lissabon.

Salah hatte beim 3:3 der krisengebeutelten Reds in der Premier League am vergangenen Wochenende bei Leeds United zum dritten Mal hintereinander nicht in der Startelf gestanden und wurde auch nicht eingewechselt.

Nach der Partie erhob er schwere Vorwürfe gegen den Verein und Trainer Arne Slot (47). Der Ägypter steht wegen der aufsehenerregenden Wutrede nicht im Kader des englischen Fußball-Meisters für das Spiel in der Königsklasse bei Inter Mailand.

"Ich habe seine Aussagen verfolgt, aber ich habe es jetzt nicht in der Tiefe verfolgt", sagte Eberl und fügte hinzu: "Wie es dann jetzt weitergeht, das ist ehrlicherweise Gott sei Dank nicht mein Problem."