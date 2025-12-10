Pyro-Irrsinn bei Bayern-Spiel: Fan und Polizist durch Detonation verletzt

München - Beim Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Sporting Lissabon (3:1) wurden ein Fan und ein Polizist bei einer Detonation verletzt. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen. Bei einem Mitarbeiter des Deutschen Rekordmeisters kamen sogar Erinnerungen an den Terroranschlag 2015 in Paris hoch.

Auch die Bayern-Fans zündeten während des Spiels Pyrotechnik. © Sven Hoppe/dpa

Wie das Münchner Polizeipräsidium mitteilte, zündeten Gästefans während des Spiels im Oberrang der Allianz Arena einen "lautstarken pyrotechnischen Gegenstand".

Durch die Detonation wurden demnach ein unbeteiligter 29-jähriger Lissabon-Anhänger und ein Polizeibeamter verletzt. Der Fan wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Polizisten konnten zwei Tatverdächtige identifizieren und festnehmen. Die beiden 38 und 47 Jahre alten Portugiesen wurden in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Ein Ermittlungsrichter wird am Mittwoch entscheiden, ob die beiden Männer in Untersuchungshaft kommen.

"Es gab einen lauten Knall, da hat man sich schon erschrocken", beschrieb Bayerns Joshua Kimmich (30) den Vorfall nach der Partie in der Mixed Zone.

Ein Physiotherapeut, der mit der deutschen Nationalmannschaft während des islamistischen Terror-Anschlags am 13. November 2015 in Paris dabei war, habe gemeint, dass sich das so ähnlich angehört habe.