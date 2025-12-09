Karls Geniestreich dreht Partie: FC Bayern gewinnt gegen Sporting Lissabon

München - Lennart Karl hat mit seinen 17 Jahren entscheidend zum 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Sporting Lissabon in der Champions League beigetragen.

Manuel Neuer verhindert mit einem tollen Reflex ein Eigentor durch Jonathan Tah. © Tom Weller/dpa

Die Hausherren begannen schwungvoll und dominierten die Partie. Karl schlenzte die Kugel bereits nach fünf Minuten ins gegnerische Tor, aber Gnabry, der das Tor vorbereitet hatte, war hauchdünn im Abseits gestanden.

Die Gäste aus Portugal standen tief und lauerten auf Konter. Allerdings gelang es Lissabon nur selten, für Entlastung zu sorgen. Den Bayern fehlte oft die letzte Präzision, um wirklich zwingende Chancen zu kreieren.

Manuel Neuer verhinderte mit einem tollen Reflex die Führung für Sporting aus dem Nichts! Catamo passte nach einem Gegenstoß scharf nach innen. Dort grätschte Tah in den Ball und brachte ihn brandgefährlich auf den eigenen Kasten. Doch Neuer war zur Stelle (28.).

Dann hatte Kane das 1:0 auf dem Fuß. Der Engländer ließ vor dem Sechzehner mehrere Gegenspieler stehen und schloss mit Wucht ab – traf aber nur den Außenpfosten (37.).

Kurz vor der Halbzeit scheiterte dann Karl nach einem schönen Solo aus kurzer Distanz an Lissabon-Keeper Rui Silva (44.).