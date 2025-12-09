Karls Geniestreich dreht Partie: FC Bayern gewinnt gegen Sporting Lissabon
München - Lennart Karl hat mit seinen 17 Jahren entscheidend zum 3:1-Sieg des FC Bayern gegen Sporting Lissabon in der Champions League beigetragen.
Die Hausherren begannen schwungvoll und dominierten die Partie. Karl schlenzte die Kugel bereits nach fünf Minuten ins gegnerische Tor, aber Gnabry, der das Tor vorbereitet hatte, war hauchdünn im Abseits gestanden.
Die Gäste aus Portugal standen tief und lauerten auf Konter. Allerdings gelang es Lissabon nur selten, für Entlastung zu sorgen. Den Bayern fehlte oft die letzte Präzision, um wirklich zwingende Chancen zu kreieren.
Manuel Neuer verhinderte mit einem tollen Reflex die Führung für Sporting aus dem Nichts! Catamo passte nach einem Gegenstoß scharf nach innen. Dort grätschte Tah in den Ball und brachte ihn brandgefährlich auf den eigenen Kasten. Doch Neuer war zur Stelle (28.).
Dann hatte Kane das 1:0 auf dem Fuß. Der Engländer ließ vor dem Sechzehner mehrere Gegenspieler stehen und schloss mit Wucht ab – traf aber nur den Außenpfosten (37.).
Kurz vor der Halbzeit scheiterte dann Karl nach einem schönen Solo aus kurzer Distanz an Lissabon-Keeper Rui Silva (44.).
FC Bayern antwortet gegen Sporting Lissabon schnell auf Rückstand
Nach Wiederanpfiff wurden die Bayern für ihre liegengelassenen Chancen bitter bestraft. Bei einem Gegenzug der Gäste standen die Münchner unsortiert. Simoes ließ am Ende Tah stehen und passte scharf nach innen, wo Kimmich den Ball bei einer Rettungsaktion unglücklich ins eigene Tor lenkte (54.).
Doch der Deutsche Rekordmeister gab wenig später die passende Antwort: Eine Olise-Ecke fand den völlig alleingelassenen Gnabry am zweiten Pfosten, der nur noch einzuschieben brauchte (65.).
Wenig später hatten die Bayern das Spiel gedreht. Laimer setzte mit einer Flanke Karl in Szene, der den Ball wunderschön verarbeitete und aus der Drehung wuchtig zum 2:1 traf (69.).
Jetzt waren die Hausherren nicht mehr aufzuhalten. Gnabry leitete eine Kimmich-Flanke weiter auf Tah, der den Ball zum 3:1-Endstand über die Linie drückte (77.).
Statistik zum Champions-League-Spiel zwischen dem FC Bayern München und Sporting Lissabon
Bayern München - Sporting Lissabon 3:1 (0:0)
Bayern München: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic (88. H. Ito) - Kimmich, Pavlovic (88. Goretzka) - Olise, Karl (76. Guerreiro), Gnabry (88. Davies) - Kane (90.+2 Jackson)
Sporting Lissabon: R. Silva - Fresneda, Quaresma (80. Wagiannidis), Diomande, Reis, Araújo (90.+2 Blopa) - Catamo (80. Ioannidis), Hjulmand, Simoes (90.+1 Morita), Santos (66. Mangas) - Suárez
Schiedsrichter: Nicholas Walsh (Schottland) - Zuschauer: 75000 (ausverkauft)
Tore: 0:1 Kimmich (54./Eigentor), 1:1 Gnabry (65.), 2:1 Karl (69.), 3:1 Tah (77.)
Gelbe Karten: Kimmich (1), Laimer (3) / Hjulmand (3)
Beste Spieler: Karl, Gnabry / R. Silva, Simoes
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa