Tel und Nkunku: Bayern-Sportdirektor spricht Klartext zu Spielertausch

Mathys Tel (19) soll beim FC Bayern in Zukunft eine "wichtige Rolle" einnehmen. © Andreas Gora/dpa

"Das klare Ziel von uns allen Beteiligten ist, dass Mathys bei uns den Durchbruch schafft. Und wir glauben auch daran. Mathys glaubt daran und darum ist es aktuell für uns auch kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen", sagte Sportdirektor Christoph Freund (47) über einen spekulierten Deal mit den zwei Franzosen.

Die in Medien spekulierte Verpflichtung des früheren Leipzigers Nkunku, der im Sommer 2023 zum FC Chelsea gewechselt war, ist für Freund kein Thema.

"Nein. Wenn es so ist, dass wir so weiter in die Saison gehen - und das ist unser Plan - dann ist es kein Thema, dass wir in der Offensive wen dazuholen, weil wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind. Qualitativ wie von der Anzahl", betonte Freund.

Vor dem Sportdirektor hatte schon Sportvorstand Max Eberl (51) erklärt, dass man keine Ausleihe von Tel plane.

Tel kam in dieser Saison nicht wie erhofft beim FC Bayern zum Einsatz. "Tel ist ein sehr wichtiger Spieler von uns", sagte Freund. "Wir sind im guten Austausch mit Mathys, weil er einfach ein großes, großes Talent ist." Er solle eine "wichtige Rolle auch in der Zukunft einnehmen".