Kim fliegt, Kane trifft doppelt: FC Bayern löst Ticket fürs Achtelfinale der Champions League

München - Der FC Bayern hat sich mit einem 2:0-Sieg gegen Royale Union Saint-Gilloise frühzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Harry Kane war der entscheidende Mann des Abends: Er brachte die Münchner mit einem Blitz-Doppelpack auf die Siegerstraße.

Jonathan Tah kämpft mit Promise David um den Ball. © Sven Hoppe/dpa

90 Sekunden nach Anpfiff hatten sich die Bayern das erste Mal in den Gäste-Strafraum kombiniert. Keeper Scherpen konnte den Ball kurz vor dem einschussbereiten Harry Kane entschärfen.

Im Anschluss rührten die Belgier Beton an und lauerten auf Umschaltmomente. Die Hausherren fanden keine Lücke. Zudem agierten die Münchner zu locker und leisteten sich immer wieder Ballverluste im Aufbauspiel.

In der 29. Minute wären die Bayern für ihre Nachlässigkeit beinahe bitterböse bestraft worden. Anan Khalaili wurde auf der rechten Seite überhaupt nicht angegriffen und flankte perfekt auf den einlaufenden David. Manuel Neuer wehrte den Kopfball des Stürmers mit einem großartigen Reflex ab.

Insgesamt fehlte es der Kompany-Elf im ersten Durchgang an Ideen und Tempo, auch wenn sie mehr Spielanteile hatte als Union Saint-Gilloise. Und so ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.