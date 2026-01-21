Kim fliegt, Kane trifft doppelt: FC Bayern löst Ticket fürs Achtelfinale der Champions League
München - Der FC Bayern hat sich mit einem 2:0-Sieg gegen Royale Union Saint-Gilloise frühzeitig für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Harry Kane war der entscheidende Mann des Abends: Er brachte die Münchner mit einem Blitz-Doppelpack auf die Siegerstraße.
90 Sekunden nach Anpfiff hatten sich die Bayern das erste Mal in den Gäste-Strafraum kombiniert. Keeper Scherpen konnte den Ball kurz vor dem einschussbereiten Harry Kane entschärfen.
Im Anschluss rührten die Belgier Beton an und lauerten auf Umschaltmomente. Die Hausherren fanden keine Lücke. Zudem agierten die Münchner zu locker und leisteten sich immer wieder Ballverluste im Aufbauspiel.
In der 29. Minute wären die Bayern für ihre Nachlässigkeit beinahe bitterböse bestraft worden. Anan Khalaili wurde auf der rechten Seite überhaupt nicht angegriffen und flankte perfekt auf den einlaufenden David. Manuel Neuer wehrte den Kopfball des Stürmers mit einem großartigen Reflex ab.
Insgesamt fehlte es der Kompany-Elf im ersten Durchgang an Ideen und Tempo, auch wenn sie mehr Spielanteile hatte als Union Saint-Gilloise. Und so ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.
FC Bayern schockt Union Saint-Gilloise kurz nach Wiederanpfiff: Kim sieht Gelb-Rot
Die Hausherren kamen mit Dampf aus der Kabine und nach einer Ecke von Olise nickte Kane zur 1:0-Führung ein (52.).
Jetzt waren die Bayern entfesselt. Kurz darauf tauchte Kane frei im Gäste-Sechzehner auf. Scherpen konnte ihn nur noch mit einem Foul stoppen. Den anschließenden Elfer verwandelte der Gefoulte selbst in gewohnt sicherer Manier (55.).
Dann nahm die Partie die nächste Wendung: Der Münchner Innenverteidiger Kim flog vom Platz. Der Südkoreaner hatte für sein zweites taktisches Foul in der Partie die Ampelkarte kassiert – und das durchaus zu Recht (63.).
Trotz Unterzahl blieben die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft. Nach einer VAR-Prüfung bekamen die Münchner einen weiteren Strafstoß zugesprochen. Diesmal setzte Kane den Ball aber gegen das Lattenkreuz. (81.)
Von Union Saint-Gilloise kam nichts mehr und so beißt sich der FC Bayern auf Rang zwei der Champions-League-Tabelle fest und steht bereits sicher im Achtelfinale.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa