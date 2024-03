Knackt Kane schon im ersten Jahr bei Bayern den Lewandowski-Rekord?

München - Es wird nicht einfach, doch es ist absolut im Rahmen der Möglichkeiten: FC Bayerns Top-Torjäger Harry Kane (30) könnte in seinem ersten Jahr in München die Rekordmarke von Robert Lewandowskis (35) 41 Saisontoren knacken.

Acht Spiele stehen in dieser Saison noch aus, ehe Bilanz gezogen werden kann. Zehn Tore müsste Kane dafür noch schießen, um gleichzuziehen, elf, um allein an der Spitze zu landen.

Es sind nicht die einzigen Spitzenwerte, die Kane übertreffen konnte. Langsam scheint also die Frage unumgänglich: Knackt der Insel-Import auch den 2020/21 gefeierten Bundesliga -Bestwert von 41 Zählern – aufgestellt vom Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski.

Damals, in der Spielzeit 1963/64, hatte sich Fußball-Ikone Uwe Seeler (†85) für den Hamburger SV an der Spitze dieser ewigen Liga-Tabelle einst verewigt – bis jetzt.

Nach 26 Partien hat der englische Nationalspieler bereits 31 Tore in seiner Bundesliga-Statistik stehen.

Dass der Pole in den letzten acht Spieltagen nur noch sechs Treffer landete, lag andererseits aber auch daran, dass er die Hälfte davon wegen einer Bänderdehnung verpasste. Auch musste Kane im Samstagsspiel wegen eines verletzten Knöchels ausgewechselt werden.



Die Länderspielpause könnte ihm also gesundheitlich für die große Rekord-Jagd zum Saisonende hin deutlich in die Karten spielen. Doch noch stehen auch hochkarätige Bundesliga-Rivalen in den letzten acht Partien auf dem Plan.

Unter anderem Verfolger VfB Stuttgart und der Bayern-Dauerrivale Borussia Dortmund. Derzeit liegen die Münchner zehn Tabellenpunkte hinter Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Sollten die Bayern tatsächlich hier noch vorbeiziehen können, wäre es Kanes erster Meistertitel seiner Karriere.