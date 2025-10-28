Kommt Neuer überhaupt mit? FC Bayern mit "großem Hunger" im Pokal

München - Nach wiederholten Pokal-Enttäuschungen in den vergangenen Jahren soll die zweite Runde für den FC Bayern nicht wieder die Endstation sein.

Erstmals seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln nach München kehrt Jonas Urbig (22) zu seinem Heimatverein zurück. © Ina FASSBENDER/AFP

"Ob es die Sinne schärft, weiß ich nicht, aber der Hunger ist sehr, sehr groß", sagte Sportdirektor Christoph Freund (48) vor dem Auswärtsspiel im DFB-Pokal beim 1. FC Köln am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky).

"Es ist ein Knockout-Spiel, und alle haben den großen Wunsch, wieder nach Berlin zu kommen", sagte Freund. "Aber es bringt jetzt nichts, viel über Berlin zu sprechen. Jetzt geht es wirklich darum, die nächste Runde zu meistern und dann schauen wir weiter."

Seit dem bis dato letzten Titel des Rekordpokalsiegers im Jahr 2020 fehlt der insgesamt so glorreichen Pokal-Statistik der Glanz. Regelmäßig verspielten die Münchner zuletzt im Cup-Wettbewerb den ersten Titel. In drei der letzten fünf Jahre scheiterte der FC Bayern sogar in Runde zwei.

"Man spürt immer, dass der Pokal etwas Besonderes ist. Ich habe es immer lieber, wenn wir ein bisschen Druck haben", sagte Trainer Vincent Kompany (39). "Das hat bisher nie einen schlechten Impact auf die Leistung meiner Mannschaft gehabt."