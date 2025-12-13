Er dominierte mit Lennart Karl nach Belieben: Verliert FC Bayern eines seiner größten Talente?

München - Moritz Göttlicher (17) lief bereits 15 Mal für die U17-Nationalmannschaft auf und sorgte in der vergangenen Saison neben Lennart Karl (17) bei den B-Junioren des FC Bayern München für Aufsehen. Nun könnte der Rekordmeister das Talent verlieren.

Moritz Göttlicher (17) gilt als eines der größten deutschen Nachwuchstalente. © IMAGO / sportworld

Wie "Sky" berichtet, hat der FC Augsburg Interesse an Göttlicher. In München besitzt der U19-Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis 2026, doch dem Bericht zufolge will der 17-Jährige den Verein verlassen.

Auch Mainz 05 und Vereine aus der 2. Bundesliga sollen ein Auge auf Göttlicher geworfen haben.

Gemeinsam mit Karl gewann er in der Saison 2024/25 alle 14 Vorrundenspiele. Göttlicher bereitete dabei elf Treffer vor – damit war er der Vorlagen-König in der U17.

In der aktuellen Saison mit der U19 erzielte Göttlicher in sieben Vorrundspielen vier Tore und bereitete zwei weitere vor.

Bereits in der kommenden Saison könnten wir den kreativen Mittelfeldmann in der Bundesliga spielen sehen – aber wohl nicht beim FC Bayern.