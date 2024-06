Kompany hatte es prophezeit! Sané lüftet Geheimnis um neuen Bayern-Coach

Dass Kompany Trainer werden würde, habe er schon damals vermutet. "Von der Art und Weise, wie er als Spieler war schon, er hat es auch schnell kommuniziert. Schon als ich mit ihm zusammengespielt habe, saß er an seinem Laptop und da hat er sich so Spiele angeschaut. Daher wusste ich das damals schon", erzählte Sané.

Vincent Kompany (38) soll die Bayern wieder an die Tabellenspitze führen. © Sven Hoppe/dpa

Größeren Kontakt gab es mit dem Belgier nach dessen Verpflichtung noch nicht. "Wir hatten eigentlich nur ein kurzes schnelles Telefonat. Ich habe ihn beglückwünscht, ich habe ihm gesagt, ich freue mich drauf. Wir haben eigentlich nur kurz gequatscht, wie es einander geht, ein kurzes Updaten erhalten", sagte Sané.

Dass Kompany trotz relativ geringer Trainererfahrung zum FC Bayern passt, hält Sané für sicher.

"Charakterlich vom Typ her, er will vorangehen, er ist ein absoluter Leader. So war er auch auf dem Platz als Spieler. Das erwartet er auch so quasi oder hat es damals von seinen Mitspielern erwartet und jetzt auch von seinen Spielern erwartet er genau dasselbe. Dass wir dominieren, schnellen und guten Fußball spielen".

"Wenn er das gut eintrichtert bei uns, wird das sehr gut klappen", meinte Sané.