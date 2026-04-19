Krawalle vor FC Bayern gegen Stuttgart: Fans geraten am Südkurvenplatz aneinander
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München - Vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart ist es offenbar zu Ausschreitungen gekommen.
Wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, kam es am Südkurvenplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Fans.
Wie "Bild" berichtet, griffen Stuttgart-Anhänger den Treffpunkt der Bayern-Ultras vor dem Anpfiff an.
Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Angreifer vor.
Die Beamten konnten eine größere Gruppe Fans einkesseln. Bei dem Einsatz wurden dem Bericht zufolge mehrere Polizisten leicht verletzt.
Titelfoto: ER24 / EinsatzReport24