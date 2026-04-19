Krawalle vor FC Bayern gegen Stuttgart: Fans geraten am Südkurvenplatz aneinander

München - Vor dem Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart ist es offenbar zu Ausschreitungen gekommen.

Die Polizei trennte die Fanlager. © ER24 / EinsatzReport24

Wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist, kam es am Südkurvenplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen zahlreichen Fans.

Wie "Bild" berichtet, griffen Stuttgart-Anhänger den Treffpunkt der Bayern-Ultras vor dem Anpfiff an.

Die Polizei ging mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen die Angreifer vor.